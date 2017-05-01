Дамаск использовал нервно-паралитический газ в последних атаках – правозащитники

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявляет о новых показаниях, которые указывают, что сирийские власти применяли нервно-паралитическое вещество во время четырех химических атак, начиная с декабря прошлого года. Среди них и химическая атака 4 апреля в Хан-Шейхуне, во время которой погибли около 100 человек, среди которых 30 детей.

В отчете, опубликованном 1 мая, правозащитники отмечают, что эти атаки являются лишь частью использования химического оружия Дамаском.

«Использование властью нервно-паралитического вещества является смертельной эскалацией», – отметил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Правозащитники отмечают, что не имели возможности провести расследование непосредственно на месте атак. Они опросили 60 свидетелей и проанализировали фото и видео жертв.