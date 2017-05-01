В Симферополе члены профсоюза работников культуры вышли на первомайскую демонстрацию с протестными лозунгами и транспарантами. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил российский общественник Илья Большедворов.

«От крымской национализации пострадали не только украинские олигархи. У «Профсоюза работников культуры Республики Крым» незаконно национализировали пионерский лагерь «Салют». Профсоюз принял участие в шествии со своими плакатами и требованиями по возврату имущества», – отметил Большедворов.

Он добавил, что подконтрольный Кремлю глава Крыма «Сергей Аксенов посмотрел на протестующие профсоюзы, помахал им рукой и крикнул «Ура».

«К нему обращались в письменном виде более 60-ти раз, также, неоднократно писали президенту (России Владимиру Путину – КР). Но, если банда Аксенова что-то забрала, уже не отдаст», – добавил Большедворов.

По информации общественника, профсоюз работников культуры Крыма дважды обращался в подконтрольную России администрацию Симферополя за разрешением о проведении акции, и дважды получали отказ.

1 мая во многих городах аннексированного Россией Крыма отмечают День международной солидарности трудящихся. На севастопольской демонстрации коммунисты выступили против олигархов, маленьких зарплат и лишения земель. В то же время на мероприятие в Симферополе вышли работники бюджетной сферы, а в Ялте демонстрантов сопровождала полиция, казаки и представители «самообороны Крыма».