Американские крымские татары собрали деньги на ремонт мемориала Депортации в Нью-Йорке

В американском крымскотатарском дернеке прошла кампания по сбору средств для восстановления памятника жертвам Депортации крымскотатарского народа в Нью-Йорке. Об этом в Фейсбуке написала член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель.

«Памятник жертвам Депортации крымскотатарского народа 1944 года здесь в Нью-Йорке находится в запущенном состоянии, плитка отвалилась, ступеньки разбиты, нужен ремонт. Так вот средства, собранные в этот день, должны пойти на ремонт памятника», – написала Юксель.

Она добавила, что в рамках вечера состоялась ярмарка-продажа национальных крымскотатарских изделий, и по просьбе главы дернека Наримана Асанова присутствующим был показан фильм «Cry of the indigenous Crimean Tatars in occupied Crimea».