Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном «при подходящих обстоятельствах». Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Если бы было целесообразно для меня с ним встретиться, я бы это имел за честь», – заявил Трамп в интервью Bloomberg, опубликованном 1 мая.

«Большинство политиков этого бы никогда не сказали, но я говорю: при подходящих обстоятельствах я бы с ним встретился», – отметил Дональд Трамп.

Это его заявление появилось в момент усиления напряженности на Корейском полуострове из-за ядерной программы Пхеньяна и последних испытаний баллистических ракет.

Администрация Трампа заявляет, что готова к любым вариантам для урегулирования ситуации с ядерной программой Северной Кореи.