Запорожские казаки вместе с войсками крымского хана защищались от угрозы со стороны имперской России. Об этом 1 мая сказал глава Херсонского меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов.

«Более 300 лет назад, гетьман Войска Запорожского, автор одной из первых в мире конституций, Пылып Орлик, и его боевой товарищ, последний рыцарь Запорожья – Кость Гордиенко, пришли к историческому выводу, что только вместе с Крымским ханством, они смогут защититься от самой страшной угрозы для обоих государств, от имперской России. История многогранна, и не все в ней имеет белый и черный цвет, но дальнейшая история нас учит, что только когда украинцы были вместе с крымскими татарами, они вместе били врага и побеждали», – сказал Ибрагим Сулейманов.

В своем выступлении он провел параллель между историей Запорожского Казачества и историей крымских татар, отметив, что и казаки, и татары пострадали от одного врага.

«К сожалению, россиянам удалось почти полностью уничтожить крымскотатарский народ. От некогда могущественного государства осталось около трехсот тысяч человек, почти полностью истреблена многовековая культура древнего народа. Так же от российского сапога пострадали козацкие судьбы».

Глава Херсонского меджлиса также отметил, что историческая память – это тоже своего рода оружие в нынешней совместной борьбе украинцев и крымских татар против России.

«Сохранившиеся в Херсонской области казачьи поселения – Олешки, поселок Раденск, Казачьи Лагеря, Костогрызово – это наше достоинство и наша память. И сегодня враг с востока, снова пришел забрать наше достоинство, нашу свободу. Но у него это не получится, потому что мы снова вместе. Крым – это Украина!» – добавил Сулейманов.

Каменская Запорожская Сечь – наиболее сохранившиеся остатки одной из нескольких Запорожских Сечей, существовавших в Украине с XVI по XVIII вв. Сечь была оборонной крепостью, выполнявшей функции административного и военного центра запорожского казачества.

Каменская Сечь была основана казаками у впадения реки Каменка в Днепр в 1709 году, после разрушения царскими войсками Чертомлицкой Сечи.

В 1711 году и она была уничтожена по приказу царя Петра І, а казаки вынуждены были отойти вниз по Днепру во владения Крымского ханства.

В 1728 глду Каменская Сечь была возрождена, просуществовала до 1734 года, после чего запорожцы переселились на реку Пидпильну, где основали Новую Сечь.