Радио Крым.Реалии. Керчь: подальше от моста в аварийные новостройки

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о новых домах для жителей Керчи, которых отселяют в связи со строительством Керченского моста. Как заявили в подконтрольном России правительстве Крыма, 83 семьи получили ключи от квартир в новых домах. Довольны ли отселенцы керченскими новостройками? С какими проблемами столкнулись люди заселившись в новые квартиры?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с керчанами, которых отселили с улицы Цементная слободка, журналисткой из Крыма Еленой Лысенко и председателем Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.