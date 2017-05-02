SpaceX вывела на орбиту спутник разведки США

Компания SpaceX запустила в космос спутник военно-космической разведки США. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Аппарат вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9. После этого первое звено ракеты приземлилось на базе ВВС США на мысе Канаверал.

Запуск транслировали в соцсетях в режиме реального времени.

Подробности миссии засекречены.

Запуск разведывательного спутника был запланирован на 30 апреля, но из-за неполадок одного из датчиков его перенесли на 1 мая.

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск рассказал, что запуск усложнили сильные порывы ветра.

Для SpaceX это первый запуск военного спутника. Использование многоразовых ракет Falcon 9 удешевляет запуск космических аппаратов. В марте компания впервые успешно отправила в космос ракету.