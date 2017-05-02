В Крыму за год намерены создать 9 тысяч мест в детсадах

Депутат Госдумы России Константин Бахарев заявил, что в 2017 году в Крыму планируется создать не менее 9 тысяч новых мест в детских садах. Об этом сообщает крымское издание Kafanews.

«У нас в этом году добавятся стационарные детские сады в рамках Федеральной целевой программы. Модульные сады – это очень здорово… Но там количество детей не превышает 120. А то, что мы в рамках Федеральной целевой программы строим теперь стационарные детские сады, такие, которые строили в Советском Союзе, на 300-350 детей, это очень хорошо», – отметил Бахарев.

Вместе с тем, он добавил, что «в Крыму проблема очередности в детских садах сохраняется наряду с проблемами в сферах социальной защиты граждан, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства».

«Многие граждане не регистрировались в электронной очереди. Поэтому количество очередников снижается, но не так быстро, как нам хотелось бы, потому что добавляются те, кто раньше не был зарегистрирован», – подытожил Бахарев.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Раньше сообщалось,что в Крыму около 20 тысяч детей числятся в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.