В Одессе задержали мужчину за продажу оружия боевикам на Донбассе – полиция

В Одессе задержали гражданина Украины, который продавал оружие на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Его задержали 1 мая во время очередной продажи оружия. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

«Мужчина периодически посещал Донецк и наладил канал перевозки и сбыта нелегального оружия. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиция установила этот факт. К спецоперации были привлечены работники областных управлений СБУ и прокуратуры. Сегодня, во время проведения санкционированной оперативной закупки он был задержан», – сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Уголовное дело возбудили по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» признаны в Украине террористическими.

Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, здесь погибли около 10 тысяч человек.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».