Путин и Трамп проведут телефонный разговор на фоне визита Меркель в Россию – Белый дом

Президент США Дональд Трамп запланировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным примерно в полдень 2 мая на фоне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию.

Как сообщили в Белом доме, президенты США и России, вероятно, обсудят гражданскую войну в Сирии, где Москва поддерживает правительство президента Башара Асада, а Соединенные Штаты – повстанцев, пытающихся свергнуть его режим.

Трамп говорил с Путиным несколько раз с момента своего избрания президентом, в том числе и в прошлом месяце после нападения в метро Санкт-Петербурга.

Телефонная беседа Трампа и Путина будет приходить и во время первого за два года визита в Россию немецкого лидера Ангелы Меркель. Она должна встретиться 2 мая из Путиным в Сочи, чтобы обсудить конфликты в Украине, Сирии и другие вопросы. Меркель взяла на себя инициативу в попытках европейских стран наладить мирное урегулирование в Украине.

Это будет первая поездка Меркель в Россию с мая 2015 года, когда она посетила церемонию, посвященную 70-й годовщине нацистской капитуляции во Второй мировой войне.

Кроме того, 1 мая российский МИД сообщил, что на следующей неделе дипломаты России и США встретятся, вероятно, чтобы обсудить конфликт в Сирии. По предварительным данным, встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 10 или 11 мая в кулуарах арктического саммита на Аляске.