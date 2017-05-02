На первомайской демонстрации в Симферополе насчитали 25 тысяч человек – СМИ

В Симферополе около 25 тысяч крымчан приняли участие в демонстрации, посвященной празднику 1 мая. Участники мероприятия прошли шествием под звуки духового оркестра, сообщает «РИА Крым».

В первомайской демонстрации приняли участие работники органов российской исполнительной власти Крыма и нынешней администрации Симферополя, представители профсоюзных организаций, работники образования, здравоохранения, культуры и спорта, трудовые коллективы крымских предприятий, члены общественных и ветеранских организаций, школьники и студенты.

«Мы отмечаем этот праздник, потому что это традиция, которая досталась нам от наших отцов и дедов, и мы ее чтим и продолжаем», – сказал журналистам российский глава Крыма Сергей Аксенов.

Члены профсоюза работников культуры вышли на первомайскую демонстрацию с протестными лозунгами и транспарантами, они требовали и возврата имущества.

В Севастополе КПРФ и «Справедливая Россия» также провели первомайскую демонстрацию. Местные партийные лидеры возмущались маленькими зарплатами и действиями «олигархического клана» России. В Керчи 1 мая отметили с вооруженными полицейскими и перекрытыми дорогами.

В Ялте также состоялась первомайская демонстрация. Участников шествия сопровождала полиция, казаки и представители «самообороны Крыма». На первом причале установили сцену, пройти к выступающим горожане могли через пропускные ворота и досмотр личных вещей.