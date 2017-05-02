Госдепартамент США предупредил об угрозе терактов в Европе

Государственный департамент США распространил сообщение, в котором предупредил американских граждан об угрозе терактов в Европе.

В документе от 1 мая Госдепартамент указывает на недавние атаки во Франции, России, Швеции и Соединенном Королевстве и замечает, что группировка «Исламское государство» и «Аль-Каида» «имеют возможность планировать и осуществлять террористические атаки в Европе».

В ведомстве отметили, что возможными объектами нападений являются торговые центры, правительственные учреждения, гостиницы, клубы, рестораны, религиозные места, парки, аэропорты и тому подобное.

Действие предварительного предупреждения США относительно поездок в Европу перед зимними каникулами закончилась в феврале. Представитель Госдепартамента заявил, что нынешнее предупреждение не вызвано конкретной угрозой, а скорее акцент сделан на постоянном риске нападений, особенно перед летними каникулами. Действие предупреждения – до 1 сентября.