Четверо украинских военных были ранены за минувшие сутки на Донбассе – украинский штаб

В пресс-центре штаба АТО сообщили, что из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков за прошедшие сутки на Донбассе ранения получили четверо украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке.

«Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников», – сообщили в штабе.

Согласно сообщению, обстрелы продолжались во всех направлениях, в том числе и с использованием тяжелого вооружения.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие ответного огня», – добавили в штабе.

Накануне руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что из-за обстрела сепаратистами жилых кварталов Марьинки были ранены 2 гражданских.

Донецкие сепаратисты заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских военных на окраине Донецка накануне был ранен один мирный житель. Группировка «ЛНР» на своих ресурсах пока не сообщает о том, как прошли последние часы на подконтрольных луганским сепаратистам территориях.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.