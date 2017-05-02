Керчане: жить в домах для переселенцев с Цементной слободки нельзя

Переселенцы с Цементной слободки в аннексированной Керчи, которых принудительно выселили из зоны строительства Керченского моста, жалуются на новое жилье. Керчане в эфире Радио Крым.Реалии рассказали обо всех недостатках свежевыстроенных российскими властями домов.

«Трещина идет, дом оседает. Например, ключи мы получили в начале апреля, у меня бачек до сих пор подтекает, унитаз гуляет туда-сюда и никого не можем дозваться, а как платить, так сразу же – давайте платите по соглашению. С документами непонятки какие-то. Дело в том, что там еще не переехали некоторые, отказались. Как я поняла, не подписали три соглашения и вроде как из-за этих соглашений документация наша не идет дальше», – сообщила одна из переселенок с Цементной слободки.

Еще одна жительница Цементной слободки, чей дом подлежит сносу, заявила, что старое жилье делали под себя. Новые дома, утверждает женщина, не соответствуют ее бывшей квартире.

«Там мы жили, у нас все было благоустроено, мы там уже к старости готовились. Все сделали, квартира была полностью сделана: вода холодная и горячая, ванна, туалет. Все, кто чего-то хотел, все там все себе сделали, жили мы нормально. Я не очень довольна этим переселением, там 10 минут было до моря, а здесь минимум полчаса, а моим шагом 40 минут. Не сделали бельевую площадку нам, я понимаю, мелочь, но где сушить такие вещи, как куртки, одеяла? Хотя нам обещали сделать, но не сделали», – рассказала керчанка.

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В Керчи начали разрушаться новые дома, которые российские власти Крыма построили для переселенцев с Цементной слободки, где ведется строительство Керченского моста. Как сообщали 25 апреля местные СМИ, прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома и непосредственно под ним.

По информации российских чиновников Крыма, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.

Ранее в российском минЖКХ Крыма обещали, что строительство новых домов для людей окончится в октябре 2016-го года. В эксплуатацию жилье сдали только в марте этого года. Всего на возведение двух новостроек потратили 246 миллионов рублей (около четырех млн долларов).