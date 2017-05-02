В Одессе открыли доступ на Куликово поле через металлоискатели – полиция

В Одессе во вторник 2 мая открыли доступ на площадь Куликово поле, сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Одесской области.

«По состоянию на 8:30 в Одессе открыли все пропускные проходы на Куликово поле. Проход на эту территорию осуществляется только через рамки металлодетекторов», – говорится в сообщении.

По данным полиции, для недопущения массовых беспорядков Куликово поле со всех сторон патрулируют полицейские наряды и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Сегодня в Одессе приняты усиленные меры безопасности к годовщине трагических событий 2014 года. В город прибыли дополнительные полицейские спецподразделения из Киева и Днепра. Общественный порядок в городе будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей, заявили в МВД.

В ночь на 2 мая полиция закрыла Куликово поле для проверки.

2 мая 2014 на марш футбольных фанатов и проукраинских сил в центре Одессы напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Были убиты шесть человек-участников марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались уже на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов.

Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в доме, при попытках выпрыгнуть из него и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия там погибли еще 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек.