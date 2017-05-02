К двойному юбилею – 125-летию Херсонесского музея и 170-летию его основателя Карла Косцюшко-Валюжинича (1847–1907) – в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» со 2 мая проходит выставка «Многоуважаемый Карл Казимирович». Экспозиция открыта в рамках проекта «Исторический вернисаж», сообщается на сайте заповедника.

«Раскопки Херсонеса, предпринятые им (Карлом Косцюшко-Валюжиничем – КР) более 100 лет тому назад, положили начало систематическому изучению истории древнего города... Благодаря усилиям Косцюшко-Валюжинича в Херсонесе был организован музей «Склад местных древностей», который вмещал материалы, обнаруженные при раскопках Херсонеса, и в котором с 1892 года велся учет посетителей», – говорится в сообщении.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.