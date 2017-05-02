За сутки на «Евровидение» в Киев прибыли еще более 160 участников события

За минувшие сутки в Украину прибыли более 160 участников песенного конкурса «Евровидение-2017» и членов их команд. Как сообщили в Госпогранслужбе, таким образом количество гостей выросло до почти 400.

Больше всего иностранцев, как и в предыдущие дни, пограничники оформили в аэропортах «Борисполь» и «Киев». Еще одна команда прибыла через автомобильный пункт пропуска в Одесской области.

Пропуск через границу участников «Евровидения» пограничники осуществляют в приоритетном порядке. В Госпогранслужбе говорят – пользуются опытом футбольного «Евро-2012», который проходил в Украине.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.

62-й конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из 40 стран. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу.Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

Отмечается, что в конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы.

В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.