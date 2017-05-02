Полиция Одессы не пропустила на Куликово поле женщину с «георгиевской лентой»

Правоохранители во время патрулирования вблизи Куликова поля в Одессе не пропустили на площадь женщину, которая пыталась пройти с «георгиевской лентой». Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области.

«Нарядом патрульной полиции был зафиксирован один случай ношения гражданкой так называемой «георгиевской ленты». С женщиной была проведена разъяснительная работа, ленту изъято», – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что для предотвращения возможных беспорядков на территорию Куликова поля запрещено проносить огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения террористического акта или ранений людей.

Сообщается, что сейчас вся территория Куликова поля перекрыта полицией, для удобства передвижения граждан организовали пешеходную зону.

В ночь на 2 мая полиция закрыла Куликово поле для проверки, но уже утром вторника сообщила, что проход открыт, но только через металлоискатели.

В Одессе усилены меры безопасности к годовщине трагических событий 2014 года. Три года назад 2 мая на марш футбольных фанатов и проукраинских сил в центре Одессы напали пророссийские активисты с огнестрельным оружием. Были убиты шесть человек-участников марша. Впоследствии проукраинские демонстранты собрались уже на новую демонстрацию и двинулись на площадь Куликово поле, где находился палаточный лагерь пророссийских активистов.

Пророссийские активисты и их сторонники укрылись в здании Дома профсоюзов. Обе стороны бросали друг в друга бутылки с горючей жидкостью. В результате пожара, возникшего в доме, при попытках выпрыгнуть из него и в результате применения пророссийскими активистами огнестрельного оружия там погибли еще 42 человека с обеих сторон конфликта. Также в ходе противостояний в тот день были ранены около 200 человек.