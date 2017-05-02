Симферопольская «Таврия» готова для участия во Второй лиге Украины – директор клуба

Генеральный директор возрожденного на материковой Украине симферопольского клуба «Таврия» Алексей Кручер заявил, что команда готова для участия во Второй лиге. При этом несколько месяцев «Таврия» будет играть на другом поле, поскольку домашний стадион «Машиностроитель» в Бериславе требует реконструкции. Об этом Кручер рассказал в комментарии «Футбол 24».

«У нас уже все документы готовы, единственная наша проблема – инфраструктура. Наш действующий стадион в Бериславе для аматорского уровня подходит, а вот для профессионального футбола нет. На этом стадионе необходимо заменить пластиковые кресла и есть еще ряд требований по раздевалкам. Планируем играть на стадионе в Новой Каховке, пока будет идти реконструкция стадиона в Бериславе – это август, сентябрь, октябрь», – пояснил Кручер.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын. Клуб подал заявку на участие во Второй лиге украинского футбола.