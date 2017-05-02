Более половины россиян на выборах во Франции симпатизируют Ле Пен – опрос

Симпатии россиян в президентских выборах во Франции на стороне кандидата Марин Ле Пен, расположение к ней выражает 61 процент опрошенных. Эммануэля Макрона поддержали бы только 8 процентов респондентов, еще четверть россиян (26 процентов) не симпатизирует ни одному из прошедших во второй тур кандидатов. Таков результат опроса прокремлевского Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Статистики уверяют: избирательной кампанией во Франции интересуется каждый второй россиянин (55 процентов), из них 10 процентов сообщили, что внимательно следят за ее ходом, а 45 процентов узнают о ней время от времени. Респонденты в возрасте от 60 и старше уделяют выборам в этой стране больше внимания, чем молодежь (64 процентов против 23 процентов).

По мнению 57 процентов граждан, исход президентской гонки во Франции будет значимым для России. Треть россиян (35 процентов) считает итог голосования во Франции не слишком важным.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25-26 апреля 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Кампания по выборам президента Франции на этой неделе выходит на финишную прямую. Французские избиратели придут 7 мая на избирательные участки во втором туре голосования.

По данным опросов, Макрон опережает Ле Пен на 20 процентов.