Опрос: Путин не смог бы выиграть выборы в России в первом туре, если бы их проводили в ближайшее воскресенье

Президент России Владимир Путин не смог бы победить на президентских выборах в первом туре, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. При высокой явке действующий президент России набрал бы 48 процентов голосов – такой результат опроса приводит «Левада-центр».

42 процента россиян пока не определились, за кого голосовать на выборах президента в марте 2018 года. 13 процентов точно уверены, что «не будут голосовать» ни за одного из кандидатов.

В апреле 2015 года тех, кто не определился, среди россиян было всего 25 процентов, за Путина тогда были готовы проголосовать 62 процента опрошенных.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, традиционные соперники Владимира Путина – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов получили бы по три процента голосов. За кандидатуру министра обороны Сергея Шойгу готов проголосовать один процент россиян. Столько же заявили о готовности отдать свой голос оппозиционеру Алексею Навальному, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле ставят задачу добиться для Владимира Путина победы при рекордной явке – не менее 70 процентов, превратив выборы во всенародный референдум одобрения.

Однако в соответствии с мартовским опросом прокремлевского Всероссийского центра исследования общественного мнения, известного по российскому сокращением ВЦИОМ, только 52,5 процента россиян заявили, что будут голосовать.

О своем намерении участвовать в президентской кампании в России уже объявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Владимир Путин пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах 2018 года.