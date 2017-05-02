В Симферополе на неделе намерены трижды репетировать парад Победы

Репетиция парада Победы в Симферополе состоится 3, 5 и 7 мая. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

На время репетиций в Симферополе будет перекрыто движение с 20:00 5 мая до 02:00 6 мая 2017 года – по проспекту Кирова (на участке от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева). В то же время этот участок перекроют и с 7 на 8 мая.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.