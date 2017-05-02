В Севастополе рассматривают два варианта ремонта дороги на разрушенном оползнем участке трассы

В подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя рассматривают два варианта реконструкции дороги на разрушенном оползнем участке трассы Севастополь-Симферополь в районе села Поворотное. Об этом журналистам сообщил директор нынешнего городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

По его словам, в ходе обсуждения способов устранения последствий оползня было выбрано два варианта – строительство полноценного участка трассы или временной дороги. Последний вариант позволит открыть дорогу летом 2017 года, но затем ее придется дорабатывать. Другой способ – изначально строить дорогу «на века», но откроют ее значительно позже.

«Нужно сейчас принимать решение – либо мы движемся путем строительства дороги, упрощенно, на год и одновременно с этим проектируем серьезное инженерное сооружение на 100 лет, но таким образом, чтобы не переделывать, а дополнять. Или сразу делаем полноценную дорогу», – цитирует Титова «РИА Крым».

Сообщалось, что проектно-монтажные работы по капитальному ремонту участка трассы Севастополь–Симферополь, который обвалился в результате оползня, планируется перенести на следующий год. При этом временное движение через участок в российском правительстве Севастополя обещают открыть к июню.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР).