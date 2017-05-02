ЕСПЧ присудил компенсации трем россиянам, заявившим о пытках

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 2 мая присудил 95 тысяч евро компенсации троим россиянам, которые пожаловались на пытки в отделениях полиции.

Суд пришел к выводу, что в отношении Александра Олисова, Никиты Данишкина и Юрия Зонтова была нарушена статья Европейской Конвенции по правам человека о запрете пыток. Также в ЕСПЧ сообщили, что российские правоохранительные органы не провели полноценного расследования применения насилия к задержанным.

Олисов, Данишкин и Зонтов подали жалобы в Страсбург в период с 2009 по 2014 год. Они сообщили, что сотрудники полиции избивали, связывали и душили их, добиваясь признания в преступлениях.

От нижегородца Никиты Данишкина, в частности, требовали сознаться в подготовке теракта.

В начале апреля Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить три миллиона евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Еще 88 тысяч евро будут выплачены в качестве возмещения судебных расходов.