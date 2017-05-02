Участники акции «Белый цветок» в Ялте собрали деньги на борьбу с туберкулезом

В Ливадийском дворце-музее в Ялте на аллеях у Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи Романовых состоялась благотворительная акция «Белый цветок». В рамках мероприятия для сбора средств была организована ярмарка и город мастеров. Как сообщили организаторы 2 мая, всего удалось собрать 362 тысячи рублей (около 168 тысяч гривен), которые пойдут на благотворительные цели и борьбу с туберкулезом.

Каждый год в благотворительной ярмарке принимают участие все желающие, в том числе ученики общеобразовательных учреждений и воскресных школ, их наставники, студенты, волонтеры, местные предприниматели. На ярмарке были представлены изделия ручной работы, картины, украшения, и вкусные угощения.

«Многие люди отмечают, что «Белый цветок» все больше и больше расширяется и выразили обеспокоенность, что праздник будет переезжать в другие города. Конечно, мы будем приветствовать распространение самой традиции в города Крыма и России, но сам праздник и место его проведения, где ему давалось начало еще императорской семьей Романовых – Ливадийский дворец, останется неизменным», – сказал глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

В Крыму сообщают о большом количестве детей, инфицированных туберкулезом. По словам заведующего кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии Крымского федерального университета, профессора Михаила Гришина, 78% школьников старших классов инфицированы.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.