Цена на бензин в Cимферополе вновь поднимается

За последнюю неделю бензин в Симферополе подорожал на 50 копеек. Об этом свидетельствуют цены на АЗС TES, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Бензин марки АИ-95 стоил 42,80 рублей (почти 20 гривен – КР), теперь его цена цена составляет 43,30 рублей (20,18 гривен – КР).

Также горожане отмечают подорожание на 50 копеек бензина марки АИ-92 – с 39,80 рублей (18,55 гривен – КР) до 40,30 рублей (18,78 гривен – КР).

Повышение цен зафиксировано и на других автозаправках Симферополя.

В последний раз стоимость бензина в Симферополе поднималась в декабре прошлого года.