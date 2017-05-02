Навальный: полиция намеренно не расследует нападение 27 апреля

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что российские правоохранительные органы намеренно не расследуют нападение, во время которого учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) облили зеленкой.

У себя в блоге Навальный написал, что во вторник направит несколько жалоб на бездействие полиции. По мнению оппозиционера, оно свидетельствует о намерении следствия дать нападавшим время уничтожить улики и скрыться.

Алексей Навальный также заявил, что к нападению могли быть причастны двое неизвестных, которых запечатлели камеры наблюдения у офиса ФБК.

Накануне сторонники Навального заявили, что в нападении на политика участвовали активисты прокремлевской радикальной группировки SERB Александр Петрунько и Алексей Кулаков. Их опознали по видеозаписи.

27 апреля Навального облили зеленкой у офиса ФБК в Москве. Политик получил химический ожог глаза. Сам оппозиционер обвинил в организации нападения Кремль. Он отметил, что точную информацию о его передвижениях могут знать только спецслужбы.​

Российские правоохранители не комментировали заявление Навального.