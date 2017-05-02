Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты одного из фигурантов ялтинского «дела «Хизб ут-Тахрир», члена Контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку. Так, суд разрешил защите фотографировать заключения экспертов по делу. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Куку Алексей Ладин.

«Сегодня, 2 мая 2017 года Верховный суд Крыма частично удовлетворил апелляционную жалобу защиты в интересах Эмир-Усеина Куку. Изменено постановление судьи Киевского районного суда г. Симферополя Белоусова. Отказ Следствия в возможности фотографировать заключения экспертов признан незаконным», – написал Ладин.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 29 марта запретил защите фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку фотографировать материалы следствия.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».