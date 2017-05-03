Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и лично ректора «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского» (КФУ) Сергея Донича с наступающим Днем победы. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба КФУ.

«9 мая 1945 года навеки останется в истории и в памяти нашего народа как день национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости. Мы искренне гордимся подвигом своих отцов и дедов, которые мужественно прошли через все испытания, выстояли, сохранили веру в правое дело. Желаю Вам успехов и всего наилучшего», – говорится в поздравлении Путина.

Перед этим назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что ректор «Крымского федерального университета» Сергей Донич уйдет в отставку в мае.

Ранее 20 апреля Аксенов заявил, что не доверяет ректору «Крымского федерального университета» Сергею Доничу и «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности. Ректор КФУ Сергей Донич в ответ заявил, что назначение и снятие с должности ректора «Крымского федерального университета» находится в ведении правительства России, а не властей аннексированного Крыма.

Донич возглавляет КФУ с 2014 года.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.