Радио Крым.Реалии. Крымский первомай: праздник бюджетников и коммунистов

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают День труда в аннексированном Крыму. Как прошли первомайские демонстрации в Крыму? Какое содержание остается у праздника 1 мая на аннексированном полуострове? Против чего протестовали крымчане в День труда?

Гости эфира – российский общественный деятель в Крыму Илья Большедворов и севастопольский журналист Андрей Васильев.

Ведущий – Александр Голубов.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.