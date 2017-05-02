Меркель – Путину: Украина должна получить доступ к госгранице на востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что Украина должна получить доступ к своей границе на востоке.

После переговоров с Путиным в его резиденции в Сочи Меркель заявила, что нет необходимости вырабатывать новые соглашения по Украине, а следует выполнять уже имеющиеся Минские договоренности.

«Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе – это тоже часть Минских договоренностей – и затем обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов», – сказала Меркель.

Однодневный визит Меркель в Россию – это вторая ее поездка в Россию, с тех пор как Москва аннексировала Крым в марте 2014 года. Меркель является ключевым посредником в конфликте между Украиной и Россией и выступает сторонником санкций против России до полного выполнения Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Ожидается, что 2 мая вечером президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом России.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, ранены были более 22 тысяч из числа украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.