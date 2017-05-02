В МИД России утверждают, что суд в Гааге не обязывал Москву отменить запрет Меджлиса

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Международный суд ООН в Гааге не обязывал российскую сторону отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, и призывают Киев «внимательно ознакомиться» с решением суда по иску Киева к Москве. Об этом идет речь в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном 2 марта.

«Вопреки утверждениям украинской стороны в решении Международного Суда нет требований к Российской Федерации «отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа», – говорится в заявлении.

В российском дипведомстве также заявляют, что в тексте решения о временных мерах отсутствуют какие-либо формулировки о «репрессиях», «гонениях» и прочем со стороны России в отношении проживающих в аннексированном Крыму крымских татар и украинцев.

«Создается впечатление, что украинские официальные лица теперь «на автомате» зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения Международным Судом, без какого-либо учета того, что на самом деле постановил Суд. Призываем их найти время и все же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения», – сказано в комментарии.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.