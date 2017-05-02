Установленная с 1 мая стоимость проезда в общественном электротранспорте аннексированного Севастополя в 15 рублей (около 7 грн – КР) является необоснованно высокой и должна быть снижена до 12 рублей (около 5, 5 грн – КР). Такое поручение дал российский глава города Дмитрий Овсянников 2 мая на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Поручаю вам обеспечить изменение стоимости оплаты за проезд до уровня, который мы обсуждали ранее – не выше, чем в целом по Крыму – 12 рублей. Рост стоимости электроэнергии покрывайте за счет работы с издержками предприятия», – заявил Овсянников.

Подконтрольный России замгубернатора Севастополя Владимир Базаров пообещал, что проезд с 15 до 12 рублей подешевеет к 4 мая.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подорожал с 10 до 15 рублей за поездку.

Стоимость проезда и на иной общественный транспорт Севастополя с середины апреля начала постепенно повышаться. С исходных 15 рублей за поездку тариф вырастет до 18-20 рублей (8-9 гривен), а к середине мая на некоторых маршрутах может достигнуть 25 рублей (более 11 гривен).

Ранее сообщалось, что в Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).