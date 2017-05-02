МВД Украины: в Одессе задержали четверых человек

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в участки полиции в Одессе 2 мая доставили четверых человек.

«Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов. Правоохранители будут находиться на Куликовом поле до тех пор, пока в этом будет необходимость», – цитирует пресс-служба МВД Украины руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

О причинах задержания и о том, в чем обвиняют этих людей, в МВД не сообщают.

По данным МВД, только на Куликовом поле, где проходят траурные мероприятия, находятся более тысячи правоохранителей, представители ГСЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«С поставленными задачами полицейские справляются, они не допускают столпотворения граждан, работают слаженно и профессионально», – заявил Головин.

В Одессе усилили меры безопасности и повысили уровень террористической угрозы накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, около 200 были ранены.