МВД Украины: в Одессе задержали четверых человек

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в участки полиции в Одессе 2 мая доставили четверых человек.
«Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов. Правоохранители будут находиться на Куликовом поле до тех пор, пока в этом будет необходимость», – цитирует пресс-служба МВД Украины руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.
О причинах задержания и о том, в чем обвиняют этих людей, в МВД не сообщают.
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По данным МВД, только на Куликовом поле, где проходят траурные мероприятия, находятся более тысячи правоохранителей, представители ГСЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
«С поставленными задачами полицейские справляются, они не допускают столпотворения граждан, работают слаженно и профессионально», – заявил Головин.
В Одессе усилили меры безопасности и повысили уровень террористической угрозы накануне годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, около 200 были ранены.
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