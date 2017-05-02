Полозов в Вашингтоне расскажет о проблемах крымских татар

Российский адвокат Николай Полозов во время своего визита в Вашингтон расскажет о проблемах крымских татар в аннексированном Крыму. Об этом Полозов сообщил в Твиттере.

«Ближайшие несколько дней буду в Вашингтоне. Много работы по проблематике крымских татар. Отдельные кейсы и общий круг вопросов», – написал адвокат.

Российский адвокат Николай Полозов является защитником преследуемых в аннексированном Крыму зампредседателей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.