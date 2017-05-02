В Крыму анонсируют забег «Гонка героев» с имитацией военных действий

Военно-патриотический забег с препятствиями «Гонка героев» планируют провести 27 мая на территории военного полигона «Ангарский» в Симферопольском районе аннексированного Крыма. Старт забега запланирован на 9:00. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«Гонка Героев» – это бодрящий коктейль из спорта, правдоподобной имитации военных действий и командной игры. Это потрясающий шанс почувствовать себя настоящим героем. Участникам команд предстоит преодолеть полосу препятствий, разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. Мы тесно сотрудничаем с Министерством Обороны, благодаря чему наши гонки – настоящее приключение, во время которого можно ощутить себя участником группы специального назначения», – сказано в сообщении организаторов.

Крымский этап всероссийского забега «Гонка героев» впервые прошел летом 2016 года в поселке Перевальное Симферопольского района.

«Гонка Героев» – командная военно-спортивная игра в России. Проводится при поддержке российского Министерства обороны. Проходит в Москве и других городах-миллионниках на полигонах Минобороны и представляет собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».