Меркель призвала Путина вмешаться в ситуацию с правами геев в Чечне

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с правами представителей ЛГБТ-сообщества в российском регионе Чечне.

2 мая после встречи с Путиным в его резиденции в Сочи Меркель выразила обеспокоенность в связи с положением сексуальных меньшинств в Чечне, о притеснениях которых сообщалось в мировых СМИ и о чем впервые написала российская «Новая газета».

«Также я говорила о том, что был обнародован очень негативный доклад о том, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он повлиял, чтобы обеспечить соблюдение прав меньшинств», – сказала Меркель 2 мая в Сочи по итогам переговоров с Путиным.

По ее словам, речь шла также об организации «Свидетели Иеговы», которую в прошлом месяце Верховный суд России признал экстремистской.

Однодневный визит Меркель в Россию – это вторая ее поездка в Россию, с тех пор как Москва аннексировала Крым в марте 2014 года. Ожидается, что 2 мая вечером президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом России.

В начале апреля российская «Новая газета» опубликовала расследование, в котором говорилось о задержании в Чечне более сотни мужчин, подозреваемых в гомосексуальных связях. После публикации в адрес журналистов начали поступать угрозы. Позже министр по национальной политике, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров потребовал извинений от главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

17 апреля Следственный комитет России сообщил, что проверяет информацию об угрозах, однако проверку ситуации с правами гомосексуалистов ведомство решило не проводить, потому что «обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало».

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что информация о задержании и убийствах лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией не соответствует действительности.