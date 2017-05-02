Аксенов признал недостатки пляжей в Евпатории

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов посетил 2 мая Евпаторию и осмотрели местные пляжи и объекты ФЦП в районе. Евпаторию он назвал готовой к началу пляжного сезона, хотя признал, что «необходимо приложить еще много усилий для того, чтобы турист, какой бы пляж он ни посетил, остался удовлетворенным». Об этом Аксенов написал в Фейсбуке.

«Следует и дальше заниматься разработкой схем увеличения пляжных территорий, подводить всю необходимую инфраструктуру, корректировать работу по обустройству пляжей информационными досками с номерами телефонов ответственных лиц и так далее. Кроме того, нельзя забывать о главном принципе – руководитель должен сам объезжать с осмотрами вверенные ему территории. Без соблюдения этого правила порядка не будет», – заявил Аксенов.

В конце апреля в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявляли, что только четверть из 428 крымских пляжей были подготовлены к курортному сезону.

В свою очередь, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова.

В начале апреля крымский главк МЧС сообщил, что менее четверти крымских пляжей были очищены от опасных предметов на дне акватории. Крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму зарегистрировано 367 официальных мест для отдыха на побережье.

Российские власти в Крыму анонсировали открытие курортного сезона к 1 мая.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».