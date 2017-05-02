Адвокат фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова Джемиль Темишев решил не подавать иск против руководства Симферопольского СИЗО, в котором удерживают его подзащитного. Об этом он сообщил 2 мая в комментарии Крым.Реалии.

«Иск против Симферопольского СИЗО за отказ лечить моего подзащитного Арсена Джеппарова подавать не стал, потому что сегодня его первый день как осмотрели и начали лечить. Так как здоровье моего подзащитного интересует администрацию СИЗО в последнюю очередь, то, очевидно, они просто не захотели судебных разбирательств и скандала. Мне же нужно не громкое судебное разбирательство, а квалифицированная медицинская помощь моему подзащитному. Но когда меня вынуждают – я так поступаю, не из-за вредности или врожденной агрессии, просто профессия обязывает», – прокомментировал ситуацию адвокат.

Ранее 2 мая Темишев сообщил, что фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова, которого удерживают в Симферопольском СИЗО, осмотрели сотрудники медчасти изолятора. Медики снимают Джеппарову отек, в случае необходимости его могут вывезти на операцию.

До этого Джемиль Темишев заявлял, что фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову, который находится в Симферопольском СИЗО, срочно нужна операция. При этом администрация СИЗО отказывала ему в необходимой медицинской помощи.

Адвокат планировал обращаться с жалобой на администрацию СИЗО в прокуратуру, а также оспаривать отказ предоставить Джеппарову медицинскую помощь в судебном порядке.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».