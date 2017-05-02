В Крыму Хыдырлез будут праздновать «под патронатом» Аксенова

Традиционный крымскотатарский национальный праздник Хыдырлез российские власти аннексированного Крыма планируют отметить 6 мая на территории культурно-развлекательного центра «Шахерезада» (25-й км трассы Симферополь – Бахчисарай). Праздник будет проходить «под патронатом» подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе российского правительства полуострова. На сайте также опубликовали праздничную программу.

«С 10:00 до 12:00 – концертная программа с участием крымскотатарских художественных коллективов районов и городов Крыма; с 12:00 до 12:30 – торжественная часть праздника с выступлением официальных лиц республики; 12:30 до 18:00 – концертная программа профессиональных творческих коллективов Крыма; с 11:00 до 15:00 – спортивный турнир по крымскотатарской национальной борьбе «Куреш»; с 11:00 до 17:00 – народные игры, конкурсы, спортивные соревнования (турнир по гиревому спорту, армрестлинг); 11:00 до 15:00 – работа детской площадки; с 10:00 до 18:00 – презентация павильонов регионов Крыма, выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, презентация крымскотатарской национальной кухни; 17:00 – подведение итогов соревнований, награждение и чествование победителей праздника «Хыдырлез», – сказано в сообщении.

Запланированы выступления крымскотатарского ансамбля песни и танца «Хайтарма», фольклорного ансамбля «Крым», ансамбля «Дестан», других представителей крымскотатарской эстрады. Также в праздничном концерте примут участие артисты Мурат Тхагалегов и Аслан Гусейнов, «Гюнай» (Турция), заслуженная артистка Узбекистана и России Наталья Нурмухамедова, добавили в пресс-службе.

В Геническом районе Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, в субботу, 6 мая, также планируют отметить крымскотатарский праздник Хыдырлез.

Раннее сообщалось, что российские власти аннексированного Крыма организовывают в мае гуляния по случаю крымскотатарского праздника Хыдырлез. По словам активистов, власти полуострова планируют массово свозить на них работников бюджетных учреждений и религиозных деятелей.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».