Крымчане готовы выходить только на точечные протесты – журналист

Несмотря на все недовольство, в современных реалиях крымчане готовы выходить только на точечные протесты. Об этом 2 мая в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил севастопольский журналист Андрей Васильев.

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«Я бы не назвал это протестным потенциалом, это недовольство и разочарование со стороны многих крымчан теми реалиями, в которых они оказались. Многие крымчане и севастопольцы привыкли жить в политическом и социальном пространстве Украины. Им очень тяжело дается сейчас восприятие новых российских реалий: запреты на митинги, ограничения средств массовой информации и свободы выражения своего мнения. Но пока могут быть только точечные конфликты, связанные с отдельными предприятиями и отдельными лозунгами», – отметил Васильев.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».