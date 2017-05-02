Трамп и Путин обсудили опасную ситуацию на Корейском полуострове – Кремль

В Кремле сообщают, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора 2 мая обсудили опасную ситуацию на Корейском полуострове.

В сообщении говорится, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности. Стороны договорились наладить совместную работу, ориентированную на дипломатическое решение по урегулированию проблемы, отмечают в Кремле.

«Обсужден целый ряд актуальных вопросов сотрудничества двух стран на международной арене. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса», – говорится в сообщении.

Путин и Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу личной встречи в рамках саммита «Группы двадцати», который 7-8 июля будет проходить в Гамбурге, отметили в Кремле.

Американская сторона пока об итогах этого телефонного разговора не сообщала.

Ранее в Белом доме сообщили, что президенты США и России, вероятно, обсудят гражданскую войну в Сирии, где Москва поддерживает правительство президента Башара аль-Асада, а Соединенные Штаты – повстанцев, пытающихся свергнуть его режим.

Трамп разговаривал с Путиным несколько раз после своего избрания президентом, в том числе и в прошлом месяце после взрыва в метро Санкт-Петербурга.