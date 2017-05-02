В Симферополе из-за репетиции военного парада перекроют движение в центре города

В центре Симферополя с 3 по 7 мая будет ограничено движение и парковка транспорта из-за подготовки и проведения военного парада ко Дню победы с прохождением механизированной колонны военной техники. Об этом 2 мая сообщают на сайте российской администрации Симферополя.

«В рамках проведения организационных и торжественных мероприятий движение по городу, парковка транспортных средств будут ограничены: по пр. Кирова на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева включительно (запрет парковки транспортных средств) с 16.00 часов 03.05.2017 до 02.00 часов 04.05.2017, с 16.00 часов 05.05.2017 до 02.00 часов 06.05.2017 и с 04.00 часов до 10.00 часов 07.05.2017; по пр. Кирова на участке от пл. Амет-Хан Султана до пл. Куйбышева (перекрытие движения транспортных средств) с 22.00 часов 03.05.2017 до 02.00 часов 04.05.2017, с 19.30 часов 05.05.2017 до 02.00 часов 06.05.2017 и с 06.00 часов до 10.00 часов 07.05.2017», – сказано в сообщении.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.