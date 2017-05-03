В Крыму в среду продолжится суд над журналистом Николаем Семеной

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 3 мая должно состояться очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

На прошлом заседании, которое прошло 18 апреля, суд допросил одного свидетеля – Юлию Кожемякину, которая была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. Двое других свидетелей в суд не явились.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.