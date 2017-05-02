Разговор Трампа и Путина был «очень хорошим» – Белый дом

В Белом доме называют разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным «очень хорошим», во время него стороны обсудили, в частности, войну в Сирии, сотрудничество в борьбе с терроризмом и опасную ситуацию на Корейском полуострове.

Американская сторона также анонсировала направление своего представителя на мирные переговоры по Сирии, которые пройдут в Астане 3-4 мая.

В Кремле также сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили опасность на Корейском полуострове, борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Российская сторона отметила, что Путин и Трамп высказались за продолжение телефонных контактов, а также в пользу личной встречи в рамках саммита «Группы двадцати», который 7-8 июля будет проходить в Гамбурге.

Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным несколько раз с момента своего избрания президентом, в том числе и в прошлом месяце после взрыва в метро Санкт-Петербурга.