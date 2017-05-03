Радио Крым.Реалии: Незахваченная Одесса. Три года спустя

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Как проходит расследование дела о гибели 42 человек во время пожара в Доме профсоюзов? Как переосмысливают трагедию одесситы? Почему это трагическое событие использовали для пропаганды в российских СМИ?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с координатором в общественной комиссии «Группа 2 мая» Татьяной Герасимовой, экс-советником главы Одесской ОГА Зоей Казанжи, а также руководителем Одесского кризисного медиа центра Аленой Балабой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.