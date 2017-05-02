Меркель: гибридная война играет решающую роль в российской военной доктрине

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что не боится возможного вмешательства в предвыборную кампанию.

«Я не из пугливых, буду бороться на выборах, основываясь на своих убеждениях. Если будут дела с дезинформацией, как в случае с Лизой (фальшивая история о русской девочке в Германии, которую якобы изнасиловали арабские мигранты – КР), или как в Литве с нашими солдатами (дезинформация о расквартированных там немецких солдатах, подозреваемых в изнасиловании – КР ), то мы, конечно, будем заниматься этим», – заявила Меркель 2 мая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Мы знаем, что киберпреступность сейчас является мировым вызовом, можете прочитать об этом повсюду. Гибридная война играет определяющую роль в российской военной доктрине. Но, как я сказала, мы сможем самостоятельно провести предвыборную кампанию в Германии, которая будет проходить чисто», – отметила канцлер Германии.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опроверг обвинения о вмешательстве Москвы в политическую ситуацию в других странах.

«Мы никогда не вмешиваемся в политическую жизнь и политические процессы других стран. И нам бы очень хотелось, чтобы и в нашу внутриполитическую жизнь никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположные вещи на протяжении многих лет», – сказал Путин.

Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре этого года.

В течение этого года ряд стран ЕС обвинили Россию в кибератаках. Например, во Франции генеральный секретарь партии «En Marche» Ришар Ферран заявил, что кандидат этой партии на выборах президента Эммануэль Макрон является мишенью российских СМИ и интернет-атак. Обвинения в адрес России звучали и со стороны Германии, Чехии и Норвегии. В США проводят расследование возможного вмешательства Москвы в президентскую предвыборную кампанию.

В Кремле эти обвинения отвергают, как отрицали и обвинения со стороны США о применении Москвой кибератак и других методов для вмешательства в американские выборы 2016 года.