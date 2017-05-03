Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения, которые продлятся до 5 мая. В маневрах, начавшихся с понедельника, принимают участие около тысячи военнослужащих, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Обучение предусматривает испытания военной техники и координацию действий между двумя армиями, отметили в министерстве.

В сепаратистском регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, где проживает большинство армян, резко раскритиковали обучения.

«Если будут провокации, мы будем реагировать», – заявил представитель проармянского «руководства» региона Давид Бабаджан.

Нагорный Карабах имел автономию в составе международно признанных границ Азербайджана. Большинство населения этого региона составляли армяне по национальности. В 1991 Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил «независимость» в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом.

Формально огонь прекратился в 1994 году, но столкновения регулярно происходят на усиленной военными «границе», где около года назад в результате противостояния погибли около 120 человек.

Отношения между Турцией и Арменией десятилетиями напрягались из-за массовой гибели и депортации Османской империей около полутора миллионов армян в Первой мировой войне. Преступления против армян были признаны более чем десятком стран, но Турция отрицает, что массовые убийства были геноцидом.