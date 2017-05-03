Национальный союз журналистов Украины по случаю Всемирного дня свободы прессы призывает коллег не забывать о журналистах Николае Семене и Романе Сущенко, «которые стали жертвами режима России и потеряли свободу». Об этом говорится в заявлении НСЖУ от 3 мая.

«Солидарность – один из главных инструментов в борьбе за право на профессию», – напоминают журналисты.

Как сообщается, ранее НСЖУ, Международная и Европейская федерации журналистов, Бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призывали российские власти освободить Романа Сущенко и предоставить возможность Николаю Семене уехать из аннексированного Крыма для лечения. Но несмотря на призывы, ничего этого не удалось достичь.

«НСЖУ напоминает, что коллеги из украинских СМИ должны постоянно держать эти дела в поле зрения, делать их гласными и публичными, потому что только методами внешнего международного давления, вероятно, удастся сдвинуть их с места. Украинские журналисты имеют право на безопасную профессию и защиту от преследований и цензуры!» – говорится в заявлении.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

3 мая в мире отмечается День свободы прессы. Украину относят к частично свободным странам в плане работы СМИ, а аннексированный Крым входит в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.