Клинтон обвиняет в своем поражении на выборах Россию и директора ФБР

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон обвиняет в своем поражении на президентских выборах Россию и директора ФБР Джеймса Коми, отмечая, что их вмешательство «отпугнуло» избирателей.

Она вспомнила обнародование 7 октября старой видеозаписи, в которой тогдашний кандидат от республиканцев Дональд Трамп обсуждает женщин, а сразу после этого WikiLeaks опубликовал похищенную переписку Демократической партии.

«Какое совпадение. Вы просто не можете ошибиться», – отметила Клинтон 2 мая на женском форуме в Нью-Йорке.

Также она вспомнила действия директора ФБР Джеймса Коми.

Во время предвыборной кампании в США Wikileaks опубликовал ряд электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, полученных после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джон Подесты.

Джейсм Коми объявил, что ФБР не рекомендует ставить против Хиллари Клинтон дело в отношении возможного ненадлежащего обращения с материалами, которые могли составлять государственную тайну, но обвинил ее в «чрезвычайной небрежности», что привело к похищению этих писем. После этого, менее чем за две недели до выборов, Коми направил к законодателям письмо, в котором говорилось об обнаружении новых писем, связанных с пребыванием Клинтон на посту госсекретаря, на компьютере бывшего мужа ее помощницы. За два дня до выборов Джеймс Коми заявил, что эти новые письма не дали против Клинтон никаких данных, по которым можно было бы возбуждать дело.

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния» с целью подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Президент США Дональд Трамп и представители Кремля называют скандалы вокруг возможных контактов представителей нынешней американской власти с Москвой «охотой на ведьм».